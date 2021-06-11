Курс валют на 11 червня: євро опустився нижче важливої психологічної позначки

На п'ятницю, 11 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро продовжує слабшати щодо української гривні, тоді як долар мінімально зріс в ціні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 11 червня, український центробанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,10 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,98 гривні, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,10 – 27,12.

Євро – 33,01 – 33,03.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,98 гривні, продаж – 27,17 гривні.

Євро: купівля – 32,76 гривні, продаж – 33,11 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року коливатиметься на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди у тому, що середньорічний курс української гривні залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року валюта зросте в ціні до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року валюта зросте в ціні до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара США може злетіти до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу