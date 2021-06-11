Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 11 июня, украинский центробанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,10 гривны, на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Примечательно Индекс DAX обновил исторический рекорд: как инвесторам заработать на восстановлении экономики Германии

Стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на отметке 32,98 гривны, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,10 – 27,12.

Евро – 33,01 – 33,03.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,98 гривны, продажа – 27,17 гривны.

Евро: покупка – 32,76 гривны, продажа – 33,11 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 года будет колебаться на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию в том, что среднегодовой курс украинской гривны будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года валюта подорожает до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара США может взлететь до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала