Курс валют на 11 травня: Нацбанк послабив позиції гривні

На вівторок, 11 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро та долар зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 11 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,76 гривні, що на 4 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,49, що на 8 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,74 – 27,76.
- Євро – 33,62 – 33,65.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,63 гривні, продаж – 27,84 гривні.
- Євро: купівля – 33,20 гривні, продаж – 33,65 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.