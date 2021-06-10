Курс валют на 10 червня: НБУ знову істотно зміцнив гривню

На четвер, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують падати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 10 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27, 09 гривні, що на 8 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти знову впала. Курс євро зупинився на позначці 33,02 що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,08 – 27,10.
- Євро – 33,07 – 33,09.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,98 гривні, продаж – 27,19 гривні.
- Євро: купівля – 32,76 гривні, продаж – 33,15 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1.
- У МВФ вважають, що курс долара США протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди у тому, що середньорічний курс української нацвалюти залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року курс підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.