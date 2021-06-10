Офіційний курс долара та євро

У четвер, 10 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27, 09 гривні, що на 8 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти знову впала. Курс євро зупинився на позначці 33,02 що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,08 – 27,10.

Євро – 33,07 – 33,09.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,98 гривні, продаж – 27,19 гривні.

Євро: купівля – 32,76 гривні, продаж – 33,15 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. У МВФ вважають, що курс долара США протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди у тому, що середньорічний курс української нацвалюти залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року курс підніметься до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року курс підніметься до гривні. У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу