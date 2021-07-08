Курс валют на 8 липня: Нацбанк знову змінив вартість долара та євро

На четвер, 8 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнилися щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер 8 липня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні, що на 5 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж почала зростати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,29, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,25 – 27,27.

Євро – 32,16 – 32,18.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,15 гривні, продаж – 27,34 гривні.

Євро: купівля – 32,06 гривні, продаж – 32,40 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США залишиться на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародного валютного фонду прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці зазначили, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу