Официальный курс доллара и евро
В четверг 8 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже начала расти в цене. Курс евро остановился на отметке 32,29, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,25 – 27,27.
- Евро – 32,16 – 32,18.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,15 гривны, продажа – 27,34 гривны.
- Евро: покупка – 32,06 гривны, продажа – 32,40 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Международного валютного фонда прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала