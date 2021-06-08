Курс валют на 8 червня: долар продовжує стрімко знецінюватися

На вівторок, 8 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Курси долара та євро знову змінилися щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 8 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,19 гривні, що на 10 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти трішки зросла. Курс євро зупинився на позначці 33,07, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,21 – 27,23.

Євро – 33,14 – 33,16.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,07 гривні, продаж – 27,27 гривні.

Євро: купівля – 32,80 гривні, продаж – 33,18 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. Експерти МВФ прогнозують, що курс долара протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти дійшли згоди, що середньорічний курс нацвалюти залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року ціна підніметься до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року ціна підніметься до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу