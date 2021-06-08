Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 8 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,19 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты немного выросла. Курс евро остановился на отметке 33,07, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,21 – 27,23.

Евро – 33,14 – 33,16.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,07 гривны, продажа – 27,27 гривны.

Евро: покупка – 32,80 гривны, продажа – 33,18 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 .

Эксперты МВФ прогнозируют, что курс доллара в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты пришли к соглашению, что среднегодовой курс нацвалюты будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года цена поднимется до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала