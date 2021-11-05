Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 5 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,19 гривні, що на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської теж продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 30,28 гривні, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,16 – 26,18.

Євро – 30,19 – 30,21.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,14 гривні, продаж – 26,32 гривні.

Євро: купівля – 30,11 гривні, продаж – 30,44 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу