Що впливало на гривню минулого тижня

Останній тиждень жовтня почався з ослаблення гривні через ці два фактори:

Міністерство фінансів збільшило відшкодування ПДВ до понад 3 мільярдів гривень на день;

Нерезиденти готувалися до виведення коштів із гривневих ОВДП після їхнього погашення в середу, 27 жовтня.

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Спекулятивні атаки на гривню, як і очікувалося, почалися вже у понеділок. Великі транші ПДВ-відшкодування та заплановане погашення ОВДП у середу чинили досить сильний психологічний тиск на гривню. На піку котирування досягали відміток 26,45 – 26,48 гривні за долар. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Тренд розвернувся

Вже у другій половині тижня гривня почала зміцнюватися, зздебільшого завдяки тому, що:

Мінфін відзвітував про хороші результати ОВДП-аукціону, загалом залучивши понад 17 мільярдів гривень.

Держказначейство перерахувало великий транш ПДВ-відшкодування експортерам, що означало, що до кінця місяці великих виплат вже не буде.

Чого чекати від курсу долара на початку листопада

Найближчого тижня гривня на міжбанку буде здебільшого зміцнюватися, переконана Анна Волуйчак. Серед причин:

карантинні обмеження знизять попит на іноземну валюту;

не плануються великі погашення старих випусків ОВДП;

активні продажі валютної виручки експортерами продовжуватимуться.

Ще одним фактором, на який варто зважати, є аукціон ОВДП, який відбудеться 2 листопада. Минулого тижня портфель нерезидентів зменшився на 1,8 мільярда гривень. Але вже у понеділок збільшився на 1,5 мільярда гривень.

Цього тижня ми не очікуємо надмірного виходу нерезидентів з

ОВДП, як і великих обсягів відшкодування ПДВ. Тарас Котович Аналітик ICU

Прогноз курсу долара

Анна Волуйчак з Юнекс Банку зазначає, що з високою ймовірністю торги на міжбанку цього тижня проходитимуть в рамках 26,10 – 26,40 гривні за долар .

. Аналітики ICU дають дещо ширший коридор – 26 – 26,50 гривні за долар . При цьому експерти вважають, що гривня може укріпитися в другій половині місяця.

. При цьому експерти вважають, що гривня може укріпитися в другій половині місяця. Аналітикиня Concorde Capital Євгегія Ахтирко очікує, що цього тижня валютний ринок перебуватиме у більш-менш рівноважному стані – 26,30 – 26,40 гривні за долар.

У вівторок, 2 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 26,29. Нагадаємо, що рекорд міцності 2021 році гривня встановила 22 жовтня – 26,20 за долар.