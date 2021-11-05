Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,19 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 30,28 гривны, что на 8 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,16 – 26,18.

Евро – 30,19 – 30,21.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,14 гривны, продажа – 26,32 гривны.

Евро: покупка – 30,11 гривны, продажа – 30,44 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда , среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

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