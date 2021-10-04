Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 4 жовтня

На понеділок, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар залишився на попередньому рівні, а євро зміцнюється щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й в попередній банківський день – 26,61 гривні.

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Натомість вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,87 гривні, що на 5 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,61 – 26,63.

Євро – 30,87 – 30,89.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,50 гривні, продаж – 26,70 гривні.

Євро: купівля – 30,62 гривні, продаж – 30,98 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти вказали середньорічний курс долара на рівні 27,90 гривні , проте наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, проте наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу