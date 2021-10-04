Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 4 жовтня

4 жовтня 2021 , 08:46
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Джерело:

24 канал

На понеділок, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар залишився на попередньому рівні, а євро зміцнюється щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 4 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й в попередній банківський день – 26,61 гривні.

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Натомість вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,87 гривні, що на 5 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 26,61 – 26,63.
  • Євро – 30,87 – 30,89.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 26,50 гривні, продаж – 26,70 гривні.
  • Євро: купівля – 30,62 гривні, продаж – 30,98 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

  • Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
  • За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти вказали середньорічний курс долара на рівні 27,90 гривні, проте наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
  • У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Автор: Віта Свірневська