Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,61 гривны.

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Зато стоимость европейской валюты минимально возросла. Курс евро остановился на уровне 30,87 гривны, что на 5 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,61 – 26,63.

Евро – 30,87 – 30,89.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,50 гривны, продажа – 26,70 гривны.

Евро: покупка – 30,62 гривны, продажа – 30,98 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

год По прогнозу Международного валютного фонда , курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны , однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года – поднимется до 28,60 гривны .