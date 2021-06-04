Курс валют на 4 червня: скільки коштують долар та євро

На п'ятницю, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Вартість долара не змінилася, тоді як євро продовжує слабшати щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 4 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США. Вартість американської валюти залишилася на тому ж рівні, що й в попередній банківський день – 27, 34 гривні за долар.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 33,25, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,29 – 27,31.
- Євро – 33,14 – 33,17.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,21 гривні, продаж – 27,40 гривні.
- Євро: купівля – 33,06 гривні, продаж – 33,41 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс національної валюти на рівні 29,1 гривні.
- Експерти МВФ очікують, що курс долара протягом поточного року залишитися на рівні 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти дійшли згоди у тому, що середньорічний курс гривні залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.