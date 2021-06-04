Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 4 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США. Вартість американської валюти залишилася на тому ж рівні, що й в попередній банківський день – 27, 34 гривні за долар.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 33,25, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,29 – 27,31.

Євро – 33,14 – 33,17.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,21 гривні, продаж – 27,40 гривні.

Євро: купівля – 33,06 гривні, продаж – 33,41 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс національної валюти на рівні 29,1 гривні.

гривні. Експерти МВФ очікують, що курс долара протягом поточного року залишитися на рівні 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти дійшли згоди у тому, що середньорічний курс гривні залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу