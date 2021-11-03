Офіційний курс долара та євро

У середу, 3 листопада, Національний банк України залишив офіційний курс долара США без змін – 26,29 гривні.

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Натомість вартість європейської знову зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,49 гривні, що на 6 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,27 – 26,29.

Євро – 30,45 – 30,47.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,22 гривні, продаж – 26,42 гривні.

Євро: купівля – 30,29 гривні, продаж – 30,61 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу