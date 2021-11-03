Официальный курс доллара и евро
В среду, 3 ноября, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США без изменений – 26,29 гривны.
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Цена европейской снова возросла. Курс евро остановился на уровне 30,49 гривны, что на 6 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,27 – 26,29.
- Евро – 30,45 – 30,47.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,22 гривны, продажа – 26,42 гривны.
- Евро: покупка – 30,29 гривны, продажа – 30,61 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
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