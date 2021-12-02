Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 2 грудня
2 грудня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар продовжує зміцнюватися щодо української гривні, тоді як євро дешевшає.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,23 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти навпаки знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,84 гривні, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,32 – 27,34.
- Євро – 31,01 – 31,03.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,16 гривні, продаж – 27,38 гривні.
- Євро: купівля – 30,64 гривні, продаж – 31,03 гривні.
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Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 28,50 гривні, а на кінець року він зросте до 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.