Офіційний курс долара та євро

У четвер, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,23 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти навпаки знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,84 гривні, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,32 – 27,34.

Євро – 31,01 – 31,03.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,16 гривні, продаж – 27,38 гривні.

Євро: купівля – 30,64 гривні, продаж – 31,03 гривні.

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Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу