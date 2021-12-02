Официальный курс доллара и евро

В четверг, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,23 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты наоборот снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,84 гривны, что на 8 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,32 – 27,34.

Евро – 31,01 – 31,03.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,16 гривны, продажа – 27,38 гривны.

Евро: покупка – 30,64 гривны, продажа – 31,03 гривны.

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Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду , среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

Международному валютному фонду В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

Минэкономики В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар .

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала