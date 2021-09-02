Євро та долар знову стрімко зросли в ціні: курс валют на 2 вересня
2 вересня 2021 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро зміцнюються щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 2 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,00 гривні, що на 11 копійок більше, ніж в попередній банківський день
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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,93 гривні, що на 10 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,02 – 27,04.
- Євро – 32,01 – 32,03.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,89 гривні, продаж – 27,08 гривні.
- Євро: купівля – 31,60 гривні, продаж – 31,99 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.