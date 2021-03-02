Курс валют на 2 березня: долар виріс до 28 гривень, а євро падає

На вівторок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У вівторок, 2 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,00 гривні, що на 5 копійок більше, ніж у понеділок, 1 березня.
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Європейська валюта навпаки впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,72 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,94 – 27,96 гривні.
- Євро: 33,65 – 33,67 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,84 гривні, продаж – 28,04 гривні.
- Євро: купівля – 33,49 гривні, продаж – 33,87 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- У 2021 році середньорічний курс долара очікують на рівні 29,1 гривні. Такий показник заклали у державному бюджеті на поточний рік.
- Оптимістичніший прогноз для національної валюти озвучили експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки – в середній курс буде на рівні 28,6 гривні. Та зауважимо, що прогноз робили ще у липні 2020 року.
- МВФ переконаний, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні. Цей прогноз зробили у жовтні 2020 року.
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