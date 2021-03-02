Курс валют на 2 березня: долар виріс до 28 гривень, а євро падає

На вівторок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У вівторок, 2 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,00 гривні, що на 5 копійок більше, ніж у понеділок, 1 березня.

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Європейська валюта навпаки впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,72 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,94 – 27,96 гривні.

Євро: 33,65 – 33,67 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,84 гривні, продаж – 28,04 гривні.

Євро: купівля – 33,49 гривні, продаж – 33,87 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

У 2021 році середньорічний курс долара очікують на рівні 29,1 гривні . Такий показник заклали у державному бюджеті на поточний рік.

. Такий показник заклали у державному бюджеті на поточний рік. Оптимістичніший прогноз для національної валюти озвучили експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки – в середній курс буде на рівні 28,6 гривні . Та зауважимо, що прогноз робили ще у липні 2020 року.

. Та зауважимо, що прогноз робили ще у липні 2020 року. МВФ переконаний, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні. Цей прогноз зробили у жовтні 2020 року.