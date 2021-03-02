Курс валют на 2 марта: доллар вырос до 28 гривен, а евро падает
На вторник, 2 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
Во вторник, 2 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28,00 гривны, что на 5 копеек больше, чем в понедельник, 1 марта.
Обратите внимание Доллар или евро: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году
Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 33,72 гривны, что на 12 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,94 – 27,96 гривны.
- Евро: 33,65 – 33,67 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,84 гривны, продажа – 28,04 гривны.
- Евро: покупка – 33,49 гривны, продажа – 33,87 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- В 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 29,1 гривны. Такой показатель заложили в государственном бюджете на текущий год.
- Оптимистичный прогноз для национальной валюты озвучили эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики – средний курс будет на уровне 28,6 гривны. Но заметим, что прогноз делали еще в июле 2020 года.
- МВФ убежден, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны. Этот прогноз сделали в октябре 2020 года.
Поделиться новостью