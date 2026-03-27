Новий тиждень принесе позитивні зміни: курс долара на 30 березня
- Нацбанк встановив офіційний курс валют на 30 березня: долар коштуватиме 43,84 гривні, а євро – 50,48 гривні.
- Ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки, тоді як європейської – впала ще на 13 копійок.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 березня. Наприкінці місяця минулося без нових рекордів – ціна долара та євро в Україні зменшилася.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 27 березня торгується по 43,88 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 26 березня. Офіційний курс євро становить 50,61 гривні, отже його ціна впала на 24 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 30 березня курс валют буде таким:
- долар – 43,84 гривні (-4 копійки);
- євро – 50,48 гривні (-13 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 27 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44 гривні, а продаж – по 44,05 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,47 гривні, а продаж – по 44,13 гривні.
Що важливіше для України – долар чи євро?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що курс долара безпосередньо впливає на інфляційні процеси й вартість імпортних товарів, а його зростання відносно гривні створює додаткові можливості для експортерів.
Натомість більш важливим для українського бюджету є саме курс євро, адже до нього прив'язана більшість акцизів.
Також експерт зазначив, що ситуацію для української валюти може покращити розблокування фінансування від ЄС, адже в разі надходження коштів девальваційні ризики будуть обмеженими. Якщо цього не станеться до середини квітня, тиск на ринок зросте.