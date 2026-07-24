Новий тиждень розпочнеться з подешевшання: офіційний курс валюти на 27 липня

Хоча повномасштабна війна залишається головним тригером для валютного ринку України, наразі можна говорити про період відносного "затишшя". Регулятор і надалі утримує ситуацію під контролем, що має сприяти збереженню курсової стабільності.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, уже в понеділок, 27 липня, офіційний курс валюти для українців дещо зміниться:

долар США – 44,81 гривні (тобто майже без змін проти 24 липня);

(тобто майже без змін проти 24 липня); євро – 50,97 гривні (тобто -9 копійок проти 24 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 24 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,53 гривні (без змін), а продаж по 45,03 гривні (без змін).

, станом на вечір 24 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,75 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,39 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,89 гривні (+7 копійок), а продаж – по 44,90 гривні (+3 копійки).

(+7 копійок), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,43 гривні (+4 копійки), а продають – по 44,93 гривні (+1 копійка).

(+4 копійки), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 50,91 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,46 гривні (+10 копійок).

Раніше департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наголошував, що вже в серпні ситуація на валютному ринку може пожвавитися. Через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з цим безпекові ризики попит на іноземну валюту, ймовірно, поступово зростатиме, а Нацбанку доведеться активніше згладжувати коливання за допомогою валютних інтервенцій.

Однак ще протягом останнього тижня липня курс американського долара коливатиметься в діапазоні 44,6 – 45 гривень, тоді як євро перебуватиме у вузькому "горличку" 50,8 – 51,5 гривні.