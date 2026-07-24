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Фінанси Курс валют Новий тиждень розпочнеться з подешевшання: офіційний курс валюти на 27 липня
24 липня, 15:40
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Новий тиждень розпочнеться з подешевшання: офіційний курс валюти на 27 липня

Анастасія Безейко

Хоча повномасштабна війна залишається головним тригером для валютного ринку України, наразі можна говорити про період відносного "затишшя". Регулятор і надалі утримує ситуацію під контролем, що має сприяти збереженню курсової стабільності.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, уже в понеділок, 27 липня, офіційний курс валюти для українців дещо зміниться:

  • долар США – 44,81 гривні (тобто майже без змін проти 24 липня);
  • євро – 50,97 гривні (тобто -9 копійок проти 24 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

  • За даними 24 Каналу, станом на вечір 24 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,53 гривні (без змін), а продаж по 45,03 гривні (без змін).
  • Купівля євро проходить по 50,75 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,39 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

  • Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,89 гривні (+7 копійок), а продаж – по 44,90 гривні (+3 копійки).
  • Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

  • За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,43 гривні (+4 копійки), а продають – по 44,93 гривні (+1 копійка).
  • Євро купують по 50,91 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,46 гривні (+10 копійок).

Раніше департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наголошував, що вже в серпні ситуація на валютному ринку може пожвавитися. Через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з цим безпекові ризики попит на іноземну валюту, ймовірно, поступово зростатиме, а Нацбанку доведеться активніше згладжувати коливання за допомогою валютних інтервенцій.

Однак ще протягом останнього тижня липня курс американського долара коливатиметься в діапазоні 44,6 – 45 гривень, тоді як євро перебуватиме у вузькому "горличку" 50,8 – 51,5 гривні.

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