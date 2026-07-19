Яким буде курс валют
Деталі для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозами, найближчими днями курсові показники залишатимуться в межах 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривень за євро, що загалом відповідає трендам липня.
По-перше, передумов для відчутної зміни співвідношення між євро та доларом у світі наразі немає. Отже, воно має всі шанси перебувати в діапазоні 1,14 – 1,16 протягом цього тижня.
По-друге, різниця між показниками на міжбанку та готівковому ринку майже зійде нанівець. Тобто вартість валюти в комбанках і обмінниках буде максимально наближеною до міжбанківської.
Від початку липня різниця курсів була мінімальною, що свідчить про помірний попит – адже хвиля збільшеного попиту відразу позначається на курсах продажу в обмінниках, а спред з курсом купівлі починає зростати.
Експерт також зауважив, що не варто хвилюватися через помірні щоденні коливання курсів валюти наприкінці другого місяця літа. Такі різноспрямовані зміни є типовою ознакою "живого" ринку й поки не становлять реальної загрози для його стабільності.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Нацбанк збереже можливість оперативно втручатися в ситуацію завдякиінтервенціям у межах режиму "керованої гнучкості", аби підтримувати баланс між попитом і пропозицією. Ймовірно, цього разу тижневий обсяг таких вливань не перевищить 850 мільйонів доларів, що є "цілком прийнятним рівнем" в умовах війни.
Характеристики ринку з 20 по 26 липня
- Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро.
- Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.
Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 20 липня. Долар коштуватиме 44,66 гривні, тоді як євро – 51,05 гривні.
Окрім того, пов'язані з війною ризики залишаються чинними, зокрема енергетичні, паливні, логістичні, інфраструктурні тощо. Передбачити наміри ворога вкрай важко, як і розрахувати наслідки нових ракетно-дронових ударів. Саме тому бізнес і населення уважно стежать за розвитком подій, ухвалюючи фінансові рішення залежно від безпекової ситуації.