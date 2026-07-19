Яким буде курс валют

Деталі для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозами, найближчими днями курсові показники залишатимуться в межах 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривень за євро, що загалом відповідає трендам липня.

По-перше, передумов для відчутної зміни співвідношення між євро та доларом у світі наразі немає. Отже, воно має всі шанси перебувати в діапазоні 1,14 – 1,16 протягом цього тижня.

По-друге, різниця між показниками на міжбанку та готівковому ринку майже зійде нанівець. Тобто вартість валюти в комбанках і обмінниках буде максимально наближеною до міжбанківської.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Від початку липня різниця курсів була мінімальною, що свідчить про помірний попит – адже хвиля збільшеного попиту відразу позначається на курсах продажу в обмінниках, а спред з курсом купівлі починає зростати.

Експерт також зауважив, що не варто хвилюватися через помірні щоденні коливання курсів валюти наприкінці другого місяця літа. Такі різноспрямовані зміни є типовою ознакою "живого" ринку й поки не становлять реальної загрози для його стабільності.

Нацбанк збереже можливість оперативно втручатися в ситуацію завдякиінтервенціям у межах режиму "керованої гнучкості", аби підтримувати баланс між попитом і пропозицією. Ймовірно, цього разу тижневий обсяг таких вливань не перевищить 850 мільйонів доларів, що є "цілком прийнятним рівнем" в умовах війни.

Характеристики ринку з 20 по 26 липня

Коридори валютних коливань : на міжбанку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро.

: на міжбанку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 20 липня. Долар коштуватиме 44,66 гривні, тоді як євро – 51,05 гривні.

Окрім того, пов'язані з війною ризики залишаються чинними, зокрема енергетичні, паливні, логістичні, інфраструктурні тощо. Передбачити наміри ворога вкрай важко, як і розрахувати наслідки нових ракетно-дронових ударів. Саме тому бізнес і населення уважно стежать за розвитком подій, ухвалюючи фінансові рішення залежно від безпекової ситуації.