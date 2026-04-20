Долар наблизився до історичного максимуму: офіційний курс на 21 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок, 21 квітня, – іноземна валюта знову подорожчала для українців. Зокрема, долар наблизився до свого історичного максимуму (44,16 гривні).

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 20 квітня торгується по 43,89 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 25 копійок проти 17 квітня. Офіційний курс євро становить 51,77 гривні, отже його ціна зросла ще на 35 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 21 квітня курс валют буде таким:

долар – 44,10 гривні (+21 копійка);

євро – 51,89 гривні (+12 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 20 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,93 гривні , а продаж – по 44,02 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,43 гривні, а продаж – по 44,12 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 20 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,40 гривні , а продаж – 52,30 гривні ;

, а продаж – ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,63 гривні , а продаж – по 51,99 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,45 гривні, а продаж – 52,12 гривні.

Що буде з курсом наприкінці квітня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий нагадав – наразі Нацбанк дотримується режиму "керованої гнучкості", що передбачає помірні курсові коливання.

Ба більше, наприкінці квітня валютний ринок України ввійде в "досить комфортний і до міри передбачуваний стан".

Водночас у разі загострення ситуації на Близькому Сході євро може слабшати через ризики зростання цін і прискорення інфляції. За словами експерта, прогнозувати його поведінку стає дедалі складніше за постійної "турбулентності".