Долар знову почав рости: яким буде курс валют 25 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 березня. Ціна долара виросла, однак поки минулося без нових рекордів.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 24 березня торгується по 43,82 гривні. Тобто ціна американської валюти залишилася без змін проти 23 березня. Офіційний курс євро становить 50,88 гривні, отже його ціна збільшилася на 21 копійку, повідомляє Нацбанк.

А от 25 березня курс валют буде таким:

долар – 43,92 гривні (+10 копійок);

євро – 50,89 гривні (+1 копійка).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 24 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,15 гривні , а продаж – по 44,27 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,55 гривні, а продаж – по 44,33 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 24 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,65 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,32 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,86 гривні, а продаж – по 51,60 гривні.

Що буде з гривнею наприкінці березня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці березня на ситуацію на українському ринку впливає незвично високий для сезону попит на валюту, який все ще переважає пропозицію.

І хоча режим "керованої гнучкості" Нацбанку фактично стримуватиме курс долара від різких стрибків, останній тиждень місяця прогнозують доволі напруженим і нестабільним.

За словами експерта, коридори валютних коливань на готівковому ринку становитимуть 44 – 44,5 гривні за долар.