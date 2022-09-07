Це найнижчий курс фунта щодо долара США з 1985 року. Тоді країну очолювала легендарна Маргарет Тетчер. Це сталося під час сьогоднішніх торгів у Лондоні, де британська валюта впала до 1,1407 долара.

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Фунт обвалився до мінімуму за 37 років

Так відреагували інвестори погіршення економічної ситуації у Великій Британії на чолі з новою лідеркою Ліз Трасс. Політикиня замінить на цій посаді Бориса Джонсона. Цікаво, що у Deutsche Bank заявили про важливість політичних заяв протягом наступних кількох тижнів. Також експерт наголосив, що не варто недооцінювати ризики "кризи стерлінгів".

Трасс очолила країну, яка проходить через одну з найскладніших криз вартості життя за багато років, а інфляція у Великій Британії досягла у липні 10,1%. Відразу після перемоги політикині у понеділок, 5 вересня, позиції фунта ослабли на валютному ринку.

Протягом двох наступних днів ця тенденція лише набирала обертів. Річ у тому, що інвестори очікують погіршення економічної ситуації, як наслідок цього призначення. Раніше фунт стерлінгів падав до позначки у 1,14 долара у березні 2022 року. Тоді у світі потужно вирувала пандемія коронавірусу, проте послаблення фунта тривало недовго.

Аналогічна динаміка була зафіксована на ринку після новин про Брекзит у 2016 році. Загалом в останні кілька місяців на британський фунт негативно впливають кілька факторів:

потужна інфляція у Великій Британії. Йдеться про найвищий показник серед країн G7;

побоювання щодо початку рецесії.

На момент створення цього, матеріалу один фунт торгується за курсом на рівні 1,1475 долара. З почату торгового дня британська валюта впала на 0,3343%, згідно з даними Yahoo!Finance.