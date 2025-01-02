Одна з країн Європи остаточно відмовилася від долара, надавши перевагу іншій валюті

Молдова оголосила про серйозні зміни, які пов'язані з курсом валют. Про важливі деталі розповіла лідерка країни Мая Санду.

Молдова відмовилася від долара США

Молдова оголосила про відмову від долара як базової валюти для офіційного обмінного курсу національної валюти. Йдеться про молдавський лей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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З 2 січня 2025 року базовою валютою для офіційного курсу в Молдові буде євро. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що це рішення пов'язане з тим, що понад 60% торгівлі країни й 70% грошових переказів проводять в євро.

Важливо! Політикиня додала, що цей крок сприятиме зміцненню економічних зв'язків Молдови з Європейським Союзом, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх.

Про відмову від долара на користь євро у контексті формування курсу національної валюти Національний банк Молдови повідомив ще у листопаді 2024 року. Тоді ж регулятор повідомив, що відмова від використання долара США відображає економічний зсув Молдови в бік ринку Європейського Союзу і зменшить коливання обмінного курсу.