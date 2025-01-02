Молдова отказалась от доллара США

Молдова объявила об отказе от доллара как базовой валюты для официального обменного курса национальной валюты. Речь идет о молдавском лее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоит внимания Российский рубль растет в цене, но есть несколько нюансов

Со 2 января 2025 года базовой валютой для официального курса в Молдове будет евро. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что это решение связано с тем, что более 60% торговли страны и 70% денежных переводов проводят в евро.

Важно! Политик добавила, что этот шаг будет способствовать укреплению экономических связей Молдовы с Европейским Союзом, обеспечивая большую стабильность и предсказуемость для всех.

Об отказе от доллара в пользу евро в контексте формирования курса национальной валюты Национальный банк Молдовы сообщил еще в ноябре 2024 года. Тогда же регулятор сообщил, что отказ от использования доллара США отражает экономический сдвиг Молдовы в сторону рынка Европейского Союза и уменьшит колебания обменного курса.