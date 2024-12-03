Китайський юань обвалився до мінімуму за рік

Китайська валюта фіксує нові втрати на ринку. На юань тиснуть сигнали з двох найбільших економік світу.

Курс юаня обвалився до мінімуму за рік

У вівторок, 3 грудня, юань зафіксував новий обвал на ринку. На динаміку китайської валюти впливають сигнали з США та внутрішнього ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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По-перше, юань реагує на побоювання щодо тарифів від США. Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді запровадить нові мита для Китаю, Мексики та Канади.

По-друге, на динаміку китайської валюти впливають очікування щодо подальшого пом'якшення монетарної політики в найбільшій економіці Азії.

На початку торгів китайська валюта впала на 0,3% до 7,29 юаня за долар, що є найнижчим рівнем з листопада 2023 року. Крім того, юань впав на 0,4% під час торгів 2 грудня. Головна причина – це те, що Трамп пригрозив тарифами на рівні 100% країнам БРІКС, якщо вони будуть підтримувати створення альтернативи для долара США.