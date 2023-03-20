Останні зміни на ринку
У понеділок, 20 березня, Індекс долара США впав на 0,24% до 103,46, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,39 – 103,96.
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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;
- За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.
Долар починає новий тиждень зі спаду, оскільки центральні банки низки країн намагаються заспокоїти фінансові ринки. Регулятори вийшли з заявою про намір збільшити ліквідність ринку. Крім того, інвестори очікують, що Федеральний резерв може підняти базову ставку не настільки сильно, як думали до початку банкопаду у США, пише CNBC.
Останні зміни на ринку валют:
- Євро подорожчало на 0,45% стосовно долара США;
- Тоді як британський фунт зріс під час торгів на 0,46%;
- Також зміцнила позиції щодо американської валюти і японська єна. Йдеться про зростання на рівні 0,33%.