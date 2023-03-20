Последние изменения на рынке

В понедельник, 20 марта, Индекс доллара США упал на 0,24% к 103,46, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,39 – 103,96.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

  • Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
  • За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар начинает новую неделю со спада, поскольку центральные банки ряда стран пытаются успокоить финансовые рынки. Регуляторы вышли с заявлением о намерении увеличить ликвидность рынка Кроме того, инвесторы ожидают, что Федеральный резерв может поднять базовую ставку не столь сильно, как думали до начала банкопада в США, пишет CNBC.

Последние изменения на рынке валют:

  • Евро подорожало на 0,45% по отношению к доллару США;
  • В то время как британский фунт вырос во время торгов на 0,46%;
  • Также укрепила позиции по отношению к американской валюте и японская иена. Речь идет о росте на уровне 0,33%.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.