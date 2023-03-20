Последние изменения на рынке

В понедельник, 20 марта, Индекс доллара США упал на 0,24% к 103,46, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,39 – 103,96.

Обратите внимание Стремительные колебания биткоина снова в центре внимания: чего ждать от рынка криптовалют в 2023 году

Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар начинает новую неделю со спада, поскольку центральные банки ряда стран пытаются успокоить финансовые рынки. Регуляторы вышли с заявлением о намерении увеличить ликвидность рынка Кроме того, инвесторы ожидают, что Федеральный резерв может поднять базовую ставку не столь сильно, как думали до начала банкопада в США, пишет CNBC.

К теме! Также возросли ожидания, что центральный банк перейдет к понижению ставки к концу 2023 года. Обе опции ослабят позиции доллара на рынке.

Последние изменения на рынке валют:

Евро подорожало на 0,45% по отношению к доллару США;

по отношению к доллару США; В то время как британский фунт вырос во время торгов на 0,46%;

Также укрепила позиции по отношению к американской валюте и японская иена. Речь идет о росте на уровне 0,33%.