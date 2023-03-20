Последние изменения на рынке
В понедельник, 20 марта, Индекс доллара США упал на 0,24% к 103,46, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,39 – 103,96.
Обратите внимание Стремительные колебания биткоина снова в центре внимания: чего ждать от рынка криптовалют в 2023 году
Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.
Доллар начинает новую неделю со спада, поскольку центральные банки ряда стран пытаются успокоить финансовые рынки. Регуляторы вышли с заявлением о намерении увеличить ликвидность рынка Кроме того, инвесторы ожидают, что Федеральный резерв может поднять базовую ставку не столь сильно, как думали до начала банкопада в США, пишет CNBC.
Последние изменения на рынке валют:
- Евро подорожало на 0,45% по отношению к доллару США;
- В то время как британский фунт вырос во время торгов на 0,46%;
- Также укрепила позиции по отношению к американской валюте и японская иена. Речь идет о росте на уровне 0,33%.