Долар демонструє стійкість напередодні важливих новини з США

Ринок валют чекає на важливу зустріч центрального банку США. Трейдери уже оцінюють, якою може бути монетарна політика у США у 2025 році.

Ситуація на ринку валют

У вівторок, 17 грудня, долар утримує стійкі позиції на ринку щодо кошика з 6 інших валют. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі ринок очікує на результати засідання Федеральної резервної системи США. Центробанк проведе нараду, на якій мають ухвалити рішення щодо процентних ставок. Очікують, що ФРС знову знизить ставку. Водночас трейдери все більше переконуються, що Федеральний резерв знижуватиме ставки у 2025 році лише поступово.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі торгується на рівні 107,03. Цей показник зріс на 0,16%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 106,70 – 107,06.