Ситуация на рынке валют

Во вторник, 17 декабря, доллар удерживает устойчивые позиции на рынке относительно корзины из 6 других валют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас рынок ожидает результатов заседания Федеральной резервной системы США. Центробанк проведет совещание, на котором должны принять решение по процентным ставкам. Ожидают, что ФРС снова снизит ставку. В то же время трейдеры все больше убеждаются, что Федеральный резерв будет снижать ставки в 2025 году только постепенно.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 107,03. Этот показатель вырос на 0,16%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 106,70 – 107,06.