Біткойн знову стрімко зростає в ціні: що відбувається з головною криптовалютою світу

Головна криптовалюта світу – біткойн – повернулася до зростання на ринку. Біткойн навіть досягнув піку вперше за кілька тижнів. Як змінилася вартість цифрової монети – читайте далі.

Вартість біткойна перетнула позначку у 24 тисячі доларів за монету. Криптовалюта слідує за позитивною динамікою фондових ринків.

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Біткойн повернувся до зростання

Станом на п'ятницю, 29 липня, найвідоміша цифрова монета світу зросла в ціні до 24 412 доларів за штуку. Цифрова монета досягла максимального рівня за останні понад 6 тижнів. Також різко подорожчала й друга за популярністю цифрова монета – Ethereum. Вкотре спрацювала формула: дорожчає біткойн – зростають в ціні й інші монети.

Ралі біткойна почалося після того, як Федеральний резерв США ухвалив рішення про чергове підняття базової ставки на 0,75 пункту. Головна ціль центрального банку – взяти під контроль інфляцію, які досягла рекордного рівня за понад 40 років, інформує CNBC.

Водночас у ФРС додали, що темпи посилення монетарної політики можуть сповільнити. Ця заява стала іскрою для фондового ринку США. Й цінні папери продемонстрували позитивну динаміку. Загалом останнім часом динаміка коливань на ринку криптовалют збігається із напрямком котирувань акцій.

Загалом я вважаю, що ринки позитивно відреагували на коментарі ФРС і, ймовірно, врахували більшість підвищення ставок,

– заявив віцепрезидент із корпоративного розвитку та міжнародних відносин криптобіржі Luno Віджай Айяр.

Що відомо про курс біткойна

У 2022 році динаміка на ринку криптовалют різко змінилася. Цифрові монети почали різко втрачати в ціні. Додамо, що у листопаді 2021 року на торгах зафіксували цінові максимуми для кількох цифрових монет (дані портал CoinDesk):

Біткойн – 68 990 доларів за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 48,60%;

за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 48,60%; Ethereum – 4865 доларів за монету; за аналогічний період цифрова монета подешевшала на 53,62%.

Серед причин, які вплинули на падіння ринку криптовалют – криза довіри щодо ліквідності кредиторів, крах стейблкойна Terra USD (UST), зменшення апетитів інвесторів до ризику на фоні загальної економічної ситуації у світі.

На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 24 108 доларів за штуку. Ринкова капіталізація монети становить 460,50 мільярда доларів, згідно з CoinDesk. Водночас дані щодо динаміки Ethereum на ринку наступні:

ціна цифрової монети досягла 1732 доларів;

ринкова капіталізація криптовалюти зупинилася на рівні 206,79 мільярда доларів

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