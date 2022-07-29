Биткоин снова стремительно растет в цене: что происходит с главной криптовалютой мира
Источник:CNBC
Главная криптовалюта мира – биткоин – вернулась к росту на рынке. Биткоин даже достиг пика впервые за несколько недель. Как изменилась стоимость цифровой монеты – читайте дальше.
Стоимость биткоина пересекла отметку в 24 тысячи долларов за монету. Криптовалюта следует за положительной динамикой фондовых рынков.
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Биткоин вернулся к росту
По состоянию на пятницу, 29 июля, самая известная цифровая монета мира выросла в цене до 24 412 долларов за штуку. Цифровая монета достигла максимального уровня за последние более чем 6 недель. Также резко подорожала и вторая по популярности цифровая монета – Ethereum. Раз сработала формула: дорожает биткоин – растут в цене и другие монеты.
Ралли биткоина началось после того, как Федеральный резерв США принял решение об очередном поднятии базовой ставки на 0,75 пункта. Главная цель центрального банка – взять под контроль инфляцию, достигшую рекордного уровня за более 40 лет, информирует CNBC.
В то же время в ФРС добавили, что темпы усиления монетарной политики могут замедлиться. Это заявление стало искрой для фондового рынка США. И ценные бумаги продемонстрировали положительную динамику. В последнее время динамика колебаний на рынке криптовалют совпадает с направлением котировок акций.
В общем, я считаю, что рынки положительно отреагировали на комментарии ФРС и, вероятно, учли большинство повышения ставок,
– заявил вице-президент по корпоративному развитию и международным отношениям криптобиржи Luno Виджай Айяр.
Что известно о курсе биткоина
В 2022 году динамика на рынке криптовалют резко поменялась. Цифровые монеты начали резко терять цены. В ноябре 2021 года на торгах зафиксировали ценовые максимумы для нескольких цифровых монет (данные портала CoinDesk):
- Биткоин – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 48,60%;
- Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 53,62%.
Среди причин, повлиявших на падение рынка криптовалют – кризис доверия по ликвидности кредиторов, крах стейблкоина Terra USD (UST), уменьшение аппетитов инвесторов к риску на фоне общей экономической ситуации в мире.
На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 24 108 долларов за штуку. Рыночная капитализация монеты составляет 460,50 миллиарда долларов, согласно CoinDesk. В то же время данные по динамике Ethereum на рынке следующие:
- цена цифровой монеты достигла 1732 долларов;
- рыночная капитализация криптовалюты остановилась на уровне 206,79 миллиарда долларов
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