Британський фунт став лідером серед валют G-10: чого чекати далі

Британський фунт зміцнює позиції на ринку валют з початку 2023 року. Валюта навіть зуміла зафіксувати важливий рекорд, тоді як стратеги поділилися своїми прогнозами.

На початку квітня 2023 року офіційна валюта Великої Британії досягла найкращого результату за 10 місяців. Загалом з січня фунт подорожчав на 3% проти долара США.

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Фунт став лідером серед G-10

Таких результатів британський фунт зафіксував загалом завдяки кращим, ніж прогнозували даним про економіку Великої Британії та послаблення американського долара. Нагадаємо, що долар обвалився до мінімального значення за рік.

Відтак фунт стерлінгів продемонстрував найкращі результати серед валют країн G-10 у 2023 році. Ба більше, ця грошова одиниця вкрай ефектно відновила позиції на ринку після рекордного обвалу у вересні після проєкту мінібюджету, який запропонував уряд країни під керівництвом Ліз Трасс. Додамо, що на почату осені 2022 року фунт обвалився до мінімуму за 37 років.

G-10 або Група десятки Це група країн, які у 1962 році підписали Загальні домовленості про позики. До цього блоку входять Бельгія, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Швеція. Швейцарія та США.

При цьому деякі стратеги вважають, що британська валюта має потенціал для того, щоб демонструвати таку динаміку у середньотривалій перспективі.

Зокрема, експерт з Національного банку Австралії заявив, що американський долар став значно переоціненим, тоді як японська єна та британський фунт були двома найбільш недооціненими валютами.