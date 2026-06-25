Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 25 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,60 гривні (без змін), а продаж по 45,11 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,73 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (-7 копійок).

Дивіться також Від чого залежить курс валюти в обмінниках і чому він всюди різний

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,95 гривні (+5 копійок), а продаж – по 45 гривень (без змін).

(+5 копійок), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,48 гривні (без змін), а продають – по 45 гривень (без змін).

(без змін), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,89 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,67 гривні (-7 копійок).

Нагадаємо, уже 25 червня Україна має отримати перший транш розміром 3,2 мільярда євро з великого кредиту ЄС. Саме перспектива стабільного надходження зовнішнього фінансування залишається одним із чинників підтримки настроїв на ринку.

За оцінками банкірів, наразі серед його учасників переважає "стриманий оптимізм", адже допомога партнерів, ймовірно, надходитиме в запланованих обсягах без суттєвих скорочень.