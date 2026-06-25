Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 25 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,60 гривны (без изменений), а продажа – 45,11 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – (+1 копейка). Покупка евро осуществляется по 50,73 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (-7 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,95 гривны (+5 копеек), а продажа – 45 гривен (без изменений).

(+5 копеек), а продажа – (без изменений). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (-10 копеек).

Какой курс в обменных пунктах?

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,48 гривны (без изменений), а продают – по 45 гривен (без изменений).

(без изменений), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 50,89 гривны (-2 копейки), а продают – по 51,67 гривны (-7 копеек).

Напомним, уже 25 июня Украина должна получить первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из крупного кредита ЕС. Именно перспектива стабильного поступления внешнего финансирования остается одним из факторов, поддерживающих настроения на рынке.

По оценкам банкиров, в настоящее время среди его участников преобладает "сдержанный оптимизм", ведь помощь партнеров, вероятно, будет поступать в запланированных объемах без существенных сокращений.