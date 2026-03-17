Курс може сягнути 45,5 гривні за долар: аналітики радять, у чому тримати гроші

Війна на Близькому Сході загострюється, тримаючи у напрузі енергетичні ринки, а європейські союзники не поспішають з фінансовою допомогою Україні. На тлі цих подій гривня продовжує слабшати.

Як війна в Ірані тисне на курс?

Аналітики КИТ Group пророкують, що національна валюта ослабне до 45,5 гривні за долар. Тому від гривневих депозитів рекомендують відмовитися, віддаючи перевагу готівковій валюті, пише "Мінфін".

Фахівці дійшли висновку, що головним чинником коливань на валютному ринку стало загострення ситуації на Близькому Сході. Річ у тім, що війна підштовхнула ціни на нафту вгору.

Вартість еталонної марки Brent вже сягнула понад 101,4 долара за барель;

Деякі фахівці очікують, що на цьому ціни не зупиняться і зростуть до 140 доларів за барель.

Через таку турбулентність цін інвестори масово звернули увагу на знайомий захисний актив – долар. У підсумку індекс DXY, який показує відношення долара до шести інших валют, піднявся на 3,33%.

Зауважте! Не врятувало ситуацію навіть рішення Міжнародного енергетичного агентства про вивільнення запасів нафти зі стратегічних резервів, щоб втихомирити ринки. Країни МЕА погодилися виділити 400 мільйонів барелів нафти, пише The Wall Street Journal, але ціни все одно ростуть.

Які чинники ще тиснуть на гривню?

Аналітики додають, що на український ринок тисне попит на валюту від імпортерів, який зростає через здорожчання пального та енергообладнання.

Водночас не слід забувати й про політичний фактор. Адже обіцяний кредит Україні від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро затримується, оскільки Угорщина та Словаччина блокують виділення коштів.

Відтак, Нацбанк змушений продовжувати активні інтервенції на валютний ринок, щоб втримати баланс і запобігти дефіциту готівки у банках.

За даними видання, лише минулого тижня регулятор продав на валютному ринку понад 1 мільярд доларів, аби згладити коливання курсу.

Важливо! Як наслідок, міжнародні резерви України у лютому скоротилися на 5%. На 1 березня вони становили 54 753,4 мільйона доларів США, повідомили в НБУ.

Як змінився курс валют?

Втім, девальвація гривні продовжується, попри зусилля з її підтримки.

За першу половину березня офіційний долар зміцнів з 43,2 до 44,14 гривні за долар;

На міжбанку 13 березня торги сягнули від 44,12 до 44,17 гривні за долар.

А на готівковому ринку американська валюта продавалася вже по 44,35 − 44,60 гривні за долар, а купувалася – по 43,80 − 44,10 гривні за долар.

Зауважте! При цьому євро навпаки втратило, оскільки офіційний курс впав з 51,02 до 50,66 гривні.

Що радять аналітики?

На думку аналітиків КИТ Group, знецінення гривні продовжиться:

протягом наступних 1 – 2 тижнів курс прямуватиме до 44,20 гривні за долар;

у перспективі 6 місяців курс може скласти від 44,4 − 45,5 гривні за долар.

Тому фахівці радять інвесторам диверсифікувати свої заощадження:

50% активів тримати у доларах;

ще 30% активів – у євро;

решту – британських фунтах чи швейцарських франках.

Важливо! Однак фахівці категорично не радять використовувати строкові гривневі депозити для заощаджень. На їхню думку, зараз гривня підходить лише для поточних витрат.

Що говорять в НБУ щодо курсу?