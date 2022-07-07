У четвер, 7 липня 2022 року, загальна капіталізація ринку криптовалют становить 866,34 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За день цей показник впав відразу на 4,20%.

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Курс криптовалют на 7 липня

Наразі біткойн коштує 20 462 доларів (+ 306 доларів). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 390,56 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Водночас друга за популярністю цифрова монета у світі – Ethereum – торгується за ціною на рівні 1182 долари за штуку (+ 41 долар). Натомість ринкова капіталізація криптовалюти дорівнює 140,47 мільярда доларів.

На ринку криптовалют досить важливе місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,069140 долара за монету, за 24 години монета подорожчала на 2,80%, ринкова капіталізація – 9,36 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета подорожчала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,464531 долара за монету, за 24 години монета зросла в ціні на 2,27% , ринкова капіталізація – 15,55 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета зросла в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 37,03 долара за монету (+ 0,58 долара), ринкова капіталізація – 19,41 мільярда доларів.

Тенденції крипторинку

Протягом останніх місяців крипторинок проходить через досить турбулентний період. Одна з важливих причин – зменшення апетитів інвесторів до ризику на фоні подій у глобальному вимірі, а також – побоювань щодо рецесії. Нагадаємо, що криптовалюти – це один із найбільш волатильних активів для інвестицій.

Прогнози та заяви щодо цифрових грошей

Експерти Deutsche Bank прогнозують, що вартість біткойна має усі шанси повернутися до 28 тисяч доларів за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює цифрові монети. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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