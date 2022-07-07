В четверг, 7 июля 2022 года, общая капитализация рынка криптовалют составляет 866,34 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap. За день этот показатель упал сразу на 4,20%.

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Курс криптовалют на 7 июля

На данный момент биткойн стоит 20 462 доллара (+ 306 долларов). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 390,56 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

В то же время, вторая по популярности цифровая монета в мире – Ethereum – торгуется по цене на уровне 1 182 доллара за штуку (+ 41 доллар). В то же время рыночная капитализация криптовалюты равна 140,47 миллиарда долларов.

На рынке криптовалют довольно важное место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk:

Dogecoin – 0,069140 доллара за монету, за 24 часа монета подорожала на 2,80%, рыночная капитализация – 9,36 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета подорожала на рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,464531 доллара за монету, за 24 часа монета выросла в цене на 2,27% , рыночная капитализация – 15,55 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета выросла в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 37,03 доллара за монету (+0,58 доллара), рыночная капитализация – 19,41 миллиарда долларов.

Тенденции крипторынка

В последние месяцы рынок криптовалют проходит через довольно турбулентный период. Одна из важных причин – уменьшение аппетитов инвесторов к риску на фоне событий в глобальном измерении, а также – опасений по поводу рецессии. Напомним, что криптовалюты – это один из самых волатильных активов для инвестиций.

Прогнозы и заявления по цифровым деньгам

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что стоимость биткойна имеет все шансы вернуться до 28 тысяч долларов за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg;

за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает цифровые монеты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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