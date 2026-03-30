Що сталося з доларом після вихідних: чи подешевшала валюта в обмінниках
- Офіційний курс долара – 43,84 гривні, євро – 50,48 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,60 гривні, продаж – 44,10 гривні; купівля євро – 50,22 гривні, продаж – 50,96 гривні.
У понеділок, 30 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,84 гривні, а євро – 50,48 гривні. Після вихідних обмінники й банки також змінили ціни на валюту.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 30 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,60 гривні (без змін), а продаж по 44,10 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,22 гривні (-13 копійок), а продаж – по 50,96 гривні (-4 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,92 гривні (-3 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (+1 копійка).
- Натомість купівля євро проходить по 50,78 гривні (-2 копійки), а продаж – по 50,93 гривні (+1 копійка).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,40 гривні (+40 копійок), а продають – по 44,03 гривні (+3 копійки).
- Євро купують по 50,52 гривні (+27 копійок), а продають – по 51,08 гривні (-2 копійки).
Що буде з валютою на початку квітня?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня курс долара перебуватиме поблизу позначки в 44 гривні.
І хоча пік напруги на валютному ринку вже минув, попит залишатиметься активним через імпортерів пального, що тиснутиме на гривню. Щоправда, на "прийнятному" рівні курс й далі утримуватимуть інтервенції Нацбанку.
До слова, наразі міжнародні резерви України перевищують 50 мільярдів доларів, що дозволяє регуляторові діяти впевнено.