Що сталося з доларом після вихідних: чи подешевшала валюта в обмінниках

У понеділок, 30 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,84 гривні, а євро – 50,48 гривні. Після вихідних обмінники й банки також змінили ціни на валюту.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 30 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,60 гривні (без змін), а продаж по 44,10 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 50,22 гривні (-13 копійок), а продаж – по 50,96 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,92 гривні (-3 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (+1 копійка).

(-3 копійки), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 50,78 гривні (-2 копійки), а продаж – по 50,93 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,40 гривні (+40 копійок), а продають – по 44,03 гривні (+3 копійки).

(+40 копійок), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 50,52 гривні (+27 копійок), а продають – по 51,08 гривні (-2 копійки).

Що буде з валютою на початку квітня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня курс долара перебуватиме поблизу позначки в 44 гривні.

І хоча пік напруги на валютному ринку вже минув, попит залишатиметься активним через імпортерів пального, що тиснутиме на гривню. Щоправда, на "прийнятному" рівні курс й далі утримуватимуть інтервенції Нацбанку.

До слова, наразі міжнародні резерви України перевищують 50 мільярдів доларів, що дозволяє регуляторові діяти впевнено.