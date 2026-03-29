Нестабільність валют: який курс встановили обмінники та банки 29 березня

Станом на ранок неділі, 29 березня, офіційний курс долара становить 43,88 гривні, а євро – 50,61 гривні. Такі рівні встановив Національний банк України. Розповідаємо, які ціни в обмінниках та банках України.

Який курс валют у банках? Згідно з даними Мінфіну, курс долара майже не змінився, на відміну від євро. Станом на ранок 29 березня купівля долара у банках в середньому проходить по 43,60 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (-2 копійки).

Купівля євро коштує в середньому 50,35 гривні (+7 копійок), а продаж – 51,00 гривні (- 3 копійки). Який курс валют на чорному ринку? Долар купується в середньому по 43,95 гривні (+4 копійки), а продається – по 43,94 гривні (+2 копійки).

Водночас купівля євро проходить по 50,80 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,92 гривні (- 1 копійка). Який курс валют в обмінниках? Дані finance.ua. свідчать, що купівля долара проводиться в середньому по 42,50 гривні (-68 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-5 копійок).

Зокрема купівля євро здійснюється по 50,00 гривні (-36 копійок), а продаж – по 51,20 гривні (+9 копійок). Що ще слід знати про курс валют в Україні? У перший тиждень квітня, починаючи з понеділка, 30 березня, курс долара коливатиметься близько 44 гривень, а євро – 51 гривні. Про це свідчать прогнози експертів.

Попит на валюту залишатиметься активним через інерцію імпортерів пального. І це попри те, що пік вже минув.

Важливим чинником для валютного ринку буде рішення Національного банку щодо облікової ставки. Зокрема наступне засідання Правління з питань монетарної політики відбудеться 30 квітня