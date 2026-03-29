Який курс валют у банках?

Згідно з даними Мінфіну, курс долара майже не змінився, на відміну від євро.

Читайте також Новий тиждень принесе позитивні зміни: курс долара на 30 березня

  • Станом на ранок 29 березня купівля долара у банках в середньому проходить по 43,60 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (-2 копійки).
  • Купівля євро коштує в середньому 50,35 гривні (+7 копійок), а продаж – 51,00 гривні (- 3 копійки).

Який курс валют на чорному ринку?

  • Долар купується в середньому по 43,95 гривні (+4 копійки), а продається – по 43,94 гривні (+2 копійки).
  • Водночас купівля євро проходить по 50,80 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,92 гривні (- 1 копійка).

Який курс валют в обмінниках?

  • Дані finance.ua. свідчать, що купівля долара проводиться в середньому по 42,50 гривні (-68 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-5 копійок).
  • Зокрема купівля євро здійснюється по 50,00 гривні (-36 копійок), а продаж – по 51,20 гривні (+9 копійок).

Що ще слід знати про курс валют в Україні?

  • У перший тиждень квітня, починаючи з понеділка, 30 березня, курс долара коливатиметься близько 44 гривень, а євро – 51 гривні. Про це свідчать прогнози експертів.
  • Попит на валюту залишатиметься активним через інерцію імпортерів пального. І це попри те, що пік вже минув.
  • Важливим чинником для валютного ринку буде рішення Національного банку щодо облікової ставки. Зокрема наступне засідання Правління з питань монетарної політики відбудеться 30 квітня