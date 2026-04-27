Долар дорожчає в банках та обмінниках: який курс валют на початку тижня

У понеділок, 27 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 44 гривні, а євро – 51,54 гривні. Ціни в обмінниках також змінилися, загалом валюта продовжила дорожчати для громадян.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 27 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,75 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,25 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 51,22 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,92 гривні (+2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,86 гривні (-9 копійок), а продаж – по 43,90 гривні (+2 копійки).

(-9 копійок), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,58 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,77 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,30 гривні (+8 копійок), а продають – по 44,01 гривні (+9 копійок).

(+8 копійок), а продають – по (+9 копійок). Євро купують по 51,35 гривні (+14 копійок), а продають – по 51,92 гривні (без змін).

Яким буде курс долара найближчим часом?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що курс долара в Україні протягом тижня коливатиметься в межах 43,80 – 44,35 гривні.

Відносну стабільність за допомогою валютних інтервенцій підтримуватиме Нацбанк, однак забувати про можливі негативні чинники також не варто. Наприклад, подорожчання нафти через вплив ситуації на Близькому Сході.

Натомість розблокування європейського кредиту на 90 мільярдів євро стало позитивним сигналом і може зменшити ще один вагомий чинник девальваційного тиску на гривню.