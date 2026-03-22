Долар на межі: за скільки можна продати валюту в обмінниках
- Офіційний курс долара в Україні на 23 березня становитиме 43,82 гривні, а євро – 50,67 гривні.
- В обмінниках долар купують по 43,23 гривні та продають по 44,08 гривні.
У понеділок, 23 берерзня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,82 гривні, натомість євро – 50,67 гривні. Ціни в обмінниках та банках дещо відрізняються від встановлених показників НБУ, зокрема долар балансує між позначками в 43 та 44 гривні.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 22 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,55 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,15 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро обійдеться в 50,40 гривні (+7 копійок), а продаж – 51,09 гривні (-1 копійка).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (-19 копійок), а продаж – по 44,05 гривні (-8 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 50,95 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,15 гривні (+5 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,23 гривні (без змін), а продають – по 44,08 гривні (-2 копійки).
- Євро купують по 50,46 гривні (без змін), а продають – по 51,36 гривні (без змін).
Яка ситуація буде на валютному ринку в кінці березня?
Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що попри коливання на ринку валюти – загрози для України немає.
За його словами, основний вплив на курси визначає ситуація з імпортом енергоресурсів. Адже для їх закупівлі, як і для купівлі пального – потрібна валюта. Через те що попит переважає пропозицію і така статистика є незвично для сезону – відбуваються часті зміни у вартості.
Водночас Нацбанк контролює ситуацію, а експерти зазначають, що надання Україні кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро, або його частини, – вплинуть на український валютний ринок. Якщо до середини квітня Україна не отримає грошей – це сприсинити тиск і ймовірну девальвацію.